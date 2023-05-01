Rusya'da patlama sonrası yük treni raydan çıktı

Rusya'nın batısındaki bir bölge olan Bryansk'ta bugün bir yük treninin raydan çıktığı belirtildi. Trenin raylardan çıkmadan önce bir patlama sesi duyulduğu açıklanırken olayda ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Vali Alexander Bogomas, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, etkilenen hattaki tren trafiğinin durdurulduğunu söyledi.

60 vagondan oluşan trenin en az 10 vagonunun devrildiği belirtilirken, trenin yağ ve odun taşıdığı açıklandı.