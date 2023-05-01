Rusya'da patlama sonrası yük treni raydan çıktı

Rusya'nın batısındaki bir bölge olan Bryansk'ta bugün bir yük treninin raydan çıktığı belirtildi. Trenin raylardan çıkmadan önce bir patlama sesi duyulduğu açıklanırken olayda ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
Vali Alexander Bogomas, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, etkilenen hattaki tren trafiğinin durdurulduğunu söyledi.
60 vagondan oluşan trenin en az 10 vagonunun devrildiği belirtilirken, trenin yağ ve odun taşıdığı açıklandı.
Tren kazasının arkasında ise Ukrayna'nın da olup olmadığının belli olmadığı söylendi. Gözlemcilere göre Kiev'in, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen bir karşı taarruzun başlangıcı olarak Rusya'nın mühimmat ve yakıt tedarikini kesintiye uğratmak istediği vurgulandı.