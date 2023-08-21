Rusya'da şarbon salgını nedeniyle OHAL ilan edildi

Editör: Naim Arıoğlu

Yerel makamlar, Rusya'nın Voronej Bölgesi'nin bir ilçesinde ölümcül şarbon salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini söyledi.

Bölge valisi Aleksandr Gusev Paninsky belediye bölgesinde önlemleri açıklarken, bölge halkı 16 Kasım'a kadar yerlerinde kalacaklar.

Bu süre zarfında yetkisiz kişilerin ilçeye yapacağı ziyaretler sınırlandırılacak. Şarbona karşı aşılanmamış hayvanların hareketi, ithalatı ve kesimi yasaklandı. Açıklamada, bölgeden et ürünleri ve yem sevkiyatı ile yabani hayvan avının da yasaklandığı belirtildi.

Yönetim, yerel ve bölgesel ajansların salgını kontrol altına aldığını da sözlerine ekledi. Bölgeye gelen iki seyyar sıhhi ve veteriner istasyonu ile etkilenen yerleşim yerindeki her evin denetlendiği belirtildi. Yetkililer, kaç vakanın tespit edildiği veya herhangi bir enfeksiyonun ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.