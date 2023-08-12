Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde eğitim uçuşu sırasında Su-30 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Rusya'da Su-30 savaş uçağı düştü: 2 ölü

Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Kaliningrad'da eğitim uçuşu gerçekleştiren Su-30 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Uçakta mühimmat olmadığı, kazanın teknik bir arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa'daki toprağı olarak bilinen Kaliningrad, Baltık Denizi'nde NATO devletleri Polonya ve Litvanya arasında bulunuyor. Rus ordusu, Su-30 savaş uçağını Ukrayna'daki savaşta yoğun bir şekilde kullanıyor.

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