Rusya'da Su-24 savaş uçağı düştü

Rusya’nın Su-24 tipi savaş uçağı Volgograd Bölgesi’ndeki ıssız bir alana düştü. Yapılan açıklamada pilotların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken uçağın düştüğü alanda herhangi can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi bir savaş uçağının Volgograd Bölgesi’ne düştüğü aktarılarak, “Volgograd Bölgesi’ndeki planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-24 uçağı düştü. Mühimmatsız gerçekleşen uçuş ıssız bir alana düştü. Olay yerine arama-kurtarma ekiplerine ait Mi-8 helikopterleri gönderildi” denildi.