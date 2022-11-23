Efsane futbolcudan çarpıcı itiraf. ''Rusya'da susmasaydık, Katar olmazdı''

"RUSYA'DA SUSMASAYDIK, KATAR OLMAZDI"

İngilizlerin efsane futbolcusu, bugünün futbol yorumcusu Gary Lineker, kendisinin ve BBC'nin 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Kupası sırasında insan hakları meseleleri hakkında daha fazla konuşmaları gerektiğini söyledi.

Katar'da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası'nın BBC haberine ön planda olan Lineker, "Dört yıl önce Rusya'dayken sporla yıkandığımızı düşünüyorum" dedi.

"Dört yıl geriye dönüp baktığımda kendimi biraz rahatsız hissediyorum" diye ekledi.