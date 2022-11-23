Katar'da Dünya Kupası'nın sefil yüzü ortaya çıktı

"Toprak, taş ve buzdolabı olmayan bir tarlada gecelik 230 avro."

Bu başlığı İspanyol Marca Gazetesi attı.

Gazete haberinde, otele parası yetmeyen futbolseverin zorunluktan çağdışı barakalarda konakladığını ve yüksek fiyatlarla dolandırıldıklarını yazdı.

Marca, barakaları şöyle anlattı.



Taraftarlar için bir baraka kovanı olan bu yatakhane, Dünya Kupası'nın resmi konaklama acentesi tarafından otele parası yetmeyen taraftarlar için sunuluyor.

Bembeyaz. Sıralar halinde dizilmiş ve bloklar halinde düzenlenmiş yüzlerce var. Herhangi bir sınırı tahmin etmek imkansızdır. Saç ve tekerleklerden yapılmış bir kovan. Otoyollar arasına sıkışan ve plastik kaplı kapılarla korunuyor. Ağaçlardan eser yok. Sadece taşlar ve toprak"

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