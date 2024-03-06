Rusya’da termik santralde patlama: 23 yaralı!

Rusya’ya bağlı Tuva Cumhuriyeti’ndeki Shagonar kasabasında bulunan termik santralin kazan dairesinde yerel saatle 08.49'da büyük bir patlama gerçekleşti.

Patlama nedeniyle kazan dairesinin bulunduğu binada çıkan yangında gökyüzüne dumanlar yükseldiği görülürken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

İşçiler ekipler tarafından tahliye edilirken, kazan dairesinde mahsur kalan 4 işçi de güçlükle dışarıya çıkarıldı. Tahliye edilen işçilerden 15’i vücutlarında yanık oluşması ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bölgedeki hastanelere kaldırılırken, patlamada hafif yaralanan 8 işçi ise ayakta tedavi edildi.

6 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Rusya Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedavi altındaki 6 işçinin durumunun ağır olduğunu, Rusya Soruşturma Komitesi ve bölge savcılığının da patlamayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

62 APARTMAN VE 216 EVDE MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DEVRE DIŞI

İlk tespitlere göre patlama santralin kazan dairesindeki kömür deposunda yaşanan metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelirken, olayla ilgili ihmallerin araştırıldığı ifade edildi.

Patlama sonrası Shagonar kasabasında yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı 62 apartman ve 216 evde merkezi ısıtma sistemi devre dışı kaldı.