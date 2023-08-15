Rusya’daki patlamada can kaybı 5’e yükseldi

Rusya’nın Mahaçkale kentinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Rusya’daki patlamada can kaybı 5’e yükseldi

Rusya’nın Mahaçkale kentinde meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 5’e yükseldiğini belirterek, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yerel acil servis, yangının 500 metrekarelik bir alanda etkili olduğunu ifade ederek, bölgede patlama riskinin devam ettiğini açıkladı. Polis patlama riskine karşı bölgeyi boşaltırken, halktan bölgeden uzak durması çağrısı yaptı.

Mahaçkale’deki bir araba servisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın servisin yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramış, istasyonda bir dizi patlama meydana gelmişti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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