Rusya’daki patlamada ölü sayısı 30’a, yaralı sayısı 105’e yükseldi

Rusya’da Dağıstan özerk cumhuriyetinin Mahaçkale kentindeki bir akaryakıt istasyonunda yangın sonrası meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada can kaybının 30’a, yaralı sayısının ise 105’e yükseldiği belirtildi. 500 metrekarelik alana yayılan yangının 3,5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldüğü aktarıldı.

YANGIN İLK OLARAK ARAÇ SERVİSİNDE ÇIKTI

Mahaçkale’de akşam saatlerinde bir araç servisinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıkmış, alevler akaryakıt istasyonuna sıçramıştı. Çevredeki çok sayıdaki kişi tahliye edilirken, istasyonda da art arda patlamalar meydana gelmişti.

Araç servisindeki patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.