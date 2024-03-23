Rusya’daki saldırı sonrası çok konuşulacak Ukrayna iddiası. Can kaybı 115’e yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Reuters'ın aktardığına göre saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

ÇOK KONUŞULACAK UKRAYNA İDDİASI

Rusya’dan saldırı sonrası Ukrayna ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. Yapılan açıklamada "Saldırıya katılan teröristler, Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı. Teröristler sınırı geçmeyi planladı ve Ukrayna tarafında temasları vardı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115’e yükseldiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

Dün akşam yaşanan kanlı saldırının ardından Rus yetkililer, tüm kentte havalimanı ve metro istasyonları başta olmak üzere güvenlik önlemlerini arttırdı, hafta sonu gerçekleştirilecek tüm etkinlikler iptal edildi.