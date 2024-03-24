Moskova’daki saldırıdan Ukrayna’yı suçlayan Rusya’dan flaş hamle

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Moskova’daki saldırıdan Ukrayna’yı suçlayan Rusya’dan flaş hamle
Moskova’da 143 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Ukrayna’yı sorumlu tutan Rusya’dan flaş hamle geldi. Rusya, Lviv kentine hava saldırısı düzenledi. Kentte ve çevresinde sirenler bütün gece susmadı. Rusya’nın saldırısı sonrası Polonya’da da alarm durumuna geçildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna gerçekleşen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Maskeli ve silahlı teröristler konser salonundaki yüzlerce kişinin üzerine ateş açtıktan sonra kaçtı. Rus yetkililer saldırının ertesi günü 4 silahlı saldırganı yakaladı. Öte yandan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

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Saldırı sonrası açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutmuştu. Putin yaptığı açıklamada "Kaçmaya çalıştılar, Ukrayna'ya doğru ilerliyorlardı. İlk bilgilere göre saldırganlara, Ukrayna tarafından sınırı geçmeleri için bir geçit hazırlandı” ifadelerini kullanmıştı.

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RUSYA’DAN FLAŞ HAMLE

Terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutan Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ülkenin batısında yer alan turistik Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv'e komşu Polonya'da sınıra yakın bölgelerin vurulması üzerine savaş uçakları alarm durumuna geçti.

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