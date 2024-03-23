Rusya’daki saldırıyı yapanların kimliği ortaya çıktı. Fotoğrafları yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya’daki saldırıyı yapanların kimliği ortaya çıktı. Fotoğrafları yayınlandı
Rusya'da 60 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği ortaya çıktı. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıyı gerçekleştirenlerin fotoğrafları ve kimlik bilgileri paylaşıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 60’tan fazla kişi hayatını kaybederken 115 kişi yaralandı.

Terör örgütü IŞİD’in üstlendiği saldırıyla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında maskeli teröristlerin konser salonuna girerek çevreye ateş açtıkları ve paniğe kapılan kalabalığın kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Büyük katliama neden olan saldırganlar olay sonrası kaçtı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi.

Rus yetkililer saldırı sonrası ‘intikam’ mesajları verirken çeşitli ülkelerden taziye ve kınama mesajları geldi.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Moskova’yı kana bulayan saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği ortaya çıktı. ‘Baza’ isimli Telegram kanalından saldırganların kimliği ve fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşılan bilgilere göre saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen isimler şöyle:

Nasridinov Makhmadrasul (37), Ismonov Rivozhidin (51), Safolzoda Shokhinjonn (21) ve Nazarov Rustam (29)

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İsmi açıklanan zanlıların Tacikistan vatandaşı olduğu belirtilirken, Rus makamlarından kimlik bilgilerinin doğruluğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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