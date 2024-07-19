Rusya'dan ABD'li gazeteciye casusluktan 16 yıl hapis

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya'dan ABD'li gazeteciye casusluktan 16 yıl hapis

Rusya, ABD'li gazeteciyi casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezası verdi.

Rusya, The Wall Street Journal’ın 32 yaşındaki gazetecisi Evan Gershkovich’i casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN SONRA TUTUKLANAN İLK ABD'Lİ GAZETECİ OLDU

Gershkovich, Soğuk Savaş’tan bu yana casuslukla Rusya’da tutuklanan ilk ABD’li gazeteci oldu.

The Wall Street Journal gazetesinin 32 yaşındaki Moskova muhabiri olan ABD vatandaşı Evan Gershkovich, 29 Mart 2023’te Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla yakalanmıştı.

Gözaltına alındığı tarihten bu yana hapishanede tutuklu bulunan gazeteci bugün hakim karşısına çıktı. Rusya’da mahkeme, bugün gerçekleştirilen üçüncü duruşmada Gershkovich’i casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. WSJ davayı bir “aldatmaca” olarak nitelendirirken Gershkovich hakkındaki suçlamaları reddetti.
Rus savcıların, CIA emriyle Ukrayna savaşı için tank üreten bir şirket hakkında gizli bilgi topladığını ifade ettiği Gershkovich, Soğuk Savaş’tan bu yana casuslukla Rusya’da tutuklanan ilk ABD’li gazeteci oldu.

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