Yılmaz Özdil Nagehan Alçı'nın asker eşlerine iğrenç öneride bulunduğunu ifşa etti

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanmalarının ardından başlayan olaylarla bir süredir gündemde. Son olarak yeni sevgilisinin Yunan bir diplomat ve istihbaratçı olduğu iddia edilen Alçı, bunu öğrenen eski eşi Kütahyalı tarafından tehdit edildiğini belirtmiş, kendisine atılan mesajları kamuoyuyla paylaşarak da bu durumu duyurmuştu.

KATILDIĞI YAYINDA VE PAYLAŞTIĞI MESAJLARDA MAĞDUR ALGISI YARATTI

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Nagehan Alçı'nın geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü'nün yayınına katılarak mağdur algısı yaratmasının ardından özellikle de kadınlar tarafından eleştirildiğini, 'kadınlığımla ilgili hakaretlere uğradım' sözlerini hatırlatarak Alçı'nın zamanında da "Bizim askerlerin eşleri, Güneydoğu’daki askerler için maarif takvimine soyunsun" dediğini anımsattı.

"İLAHİ ADALETE BAKIN Kİ NAGEHAN ALÇI DA KADINA ŞİDDET MAĞDURU OLDU"

Özdil paylaştığı mesajlarla, hakaret ve tehditlerle dikkat çeken Nagehan Alçı için o dönemlerde yaptığı yorumlarını unuttuğunu belirterek "İlahi adalete bakın ki bugün Nagehan Alçı da kadına şiddet mağduru oldu" dedi.

"O ZAMAN ASKER EŞLERİNİN NASIL PSİKOLOJİK ŞİDDET HİSSETTİKLERİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ, ŞİMDİ KADINLAR BENİ ELEŞTİRDİ DEDİ"

Özdil dün paylaştığı YouTube yayınında Nagehan Alçı'nın özellikle bu cümlesinin üzerinde durarak "Alçı o dönemde 'Bizim askerlerin eşleri, Güneydoğu’daki askerler için maarif takvimine soyunsun' dediği kadınların nasıl bir psikolojik şiddet hissettiklerini hiç düşünmemişti" dedi.

"ERGENEKON / BALYOZ DAVALARINDA KRALİÇE MUAMELESİ GÖRDÜ"

FETÖ'nün iftiralarıyla intihar ettirilen Ali Tatar ve esaret altında şehit olan Kaşif Kozinoğlu'nu hatırlatan Özdil, "Ergenekon/Balyoz, askeri casusluk kumpasların en vahşi günleriydi Nagehan Alçı'nın hem sayın hükümetimiz hem de sayın yandaş medyamız tarafından kraliçe muamelesi gördüğü günler, el üstünde tutulduğu günler. Her akşam yandaş ekranlarda boy gösteriyordu. Ali Tatar kahrından canına kıyarken, Kaşif Kozinoğlu esaret altında şehit olurken, subay eşleri kanser olurken, intihar ederken, Nagehan Alçı, ‘Bizim askerlerin eşleri, Güneydoğu’daki askerler için maarif takvimine soyunsun’ dedi. O kadınların nasıl bir psikolojik şiddet hissettiklerini hiç düşünmedi" dedi.

"KUMPASLARI SANKİ GERÇEKMİŞ GİBİ ANLATIYORDU, ŞİMDİ BİZZAT KENDİ EŞİ TARAFINDAN YUNAN CASUSU OLMAKLA SUÇLANIYOR"

Özdil "O zamanlar eşi olan Rasim Ozan Kütahyalı, Genelkurmay başkanına 'terörist' derken esir subaylarımıza 'vatan haini, tecavüzcü, cani, suç şebekesi, kafatasçı, namussuz, millet düşmanı, onursuz, kirli tertip, din düşmanı, Muz Cumhuriyeti paşası, Patagonya ordusunun zavallı Generalleri' derken Nagihan Alçı 'Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri Marif takvimine soyunsun' diyordu. Şimdi ne diyor Nagehan Alçı? 'Duygusal şiddet yaşadım' diyor. 'Tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda Psikolojik şiddet yaşadım, aşağılandım." diyor. 'Bir kadın olarak hakaretlere uğradım kadınlığımla ilgili hakaretlere uğradım' diyor.

Ya burası gerçekten mübarek bir ülke, ne dedilerse kendileri şimdi onu yaşıyor. Başkalarına ne iftira attılarsa kendi başlarına geliyor. Balyoz Ergenekon casusluk kumpasını sanki gerçekmiş gibi pazarlıyordu Nagehan Alçı. "Askeri vesayetten kurtuluyoruz" diyordu, "Darbeciler' diyordu. Şimdi bizzat kendi eşi tarafından Yunan casusu olmakla suçlanıyor" dedi.

"YAŞADIKLARINI YANDAŞ MEDYAYA DEĞİL CHP MEDYASINA ANLATIYOR"

Nagehan Alçı'nın yaşadıklarını anlattığı yerlerin yandaş kanallar değil CHP medyasında olduğuna dikkat çeken Yılmaz Özdil, "Halbuki Nagehan Alçı gibi bir kadın yani. Neler yapabileceğini tahmin ediyoruz. Ya bir telefonla İçişleri Bakanı olur öyle değil mi? Eve polis çağırdım falan diyor, istese Emniyet Müdürüne ulaşır, İçişleri bakanına ulaşır bir telefonla. Bir telefonla MİT'e ulaşır, bir telefonla saraya ulaşır. CHP medyasına anlatacağına hükümetteki tanıdıklarına saraya falan anlatsa bu sorunlarını bir saniyede çözer öyle değil mi? Darp raporu alıverir mesela hükümeti de arkasında zaten. Rasim Ozan'ın defterini dürer iki saniyede ama öyle yapmıyor" dedi.

"CHP MEDYASININ KAFASI HİÇ ÇALIŞMIYOR. NAGEHANI BAŞTACI EDECEKLER"

"CHP medyasının kafasının hiç çalışmadığını gayet iyi biliyor, bunca yıldır bu millete yaptıklarını unutup erkek şiddetine uğramış mağdur kadın olarak destek olacaklarını biliyor" diyen Özdil, "Nagehan zekidir, CHP medyası aracılığıyla temiz bir sayfa açıp CHP seçmenleri arasında yoluna CHP ile devam etti. Namuslu gazeteciliği linç eden bu CHP yönetimi Nagehan Alçı'ları bünyesine kabul eder mi? Bence baştacı eder." dedi.

Özdil'in bunları anlattıklarını linke tıklayarak izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=a-sW7TXCP3Y&ab_channel=Y%C4%B1lmaz%C3%96zdil