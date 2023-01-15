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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıyı terör olarak niteledi.

Galeri Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 09:34
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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro'ya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Saldırıda bir apartmanda ağır yıkım meydana geldiği aktarılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 12 kişinin öldüğü kaydedildi.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Açıklamada, füze saldırısında 73 kişinin de yaralandığı belirtilerek, enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiği aktarıldı.Yaralanan sivillerden 14'ünün de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

ZELENSKİY'DEN SALDIRIYA TEPKİUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Saldırı sonucu 9 katlı bir konutun yıkıldığını aktaran Zelenskiy, füze saldırısını terör saldırısı olarak niteledi.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği yapmaya çağıran Zelenskiy, Rus saldırıların durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söyledi.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

RUS GÜÇLERİ KİEV'E DE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİUkrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan Rus füze saldırılarında enerji altyapıların da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti.

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Rusya'dan Dnipro'ya füze saldırısı: 1'i çocuk 12 ölü

(AA)

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