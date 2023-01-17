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Zelenskiy: Ukrayna kendine ait olanı geri alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünü tekrar sağlaması için mücadele verdiklerini belirterek, Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna topraklarını geri alacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 12:01
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna kendine ait olanı geri alacak

Zelenskiy: Ukrayna kendine ait olanı geri alacak
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Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı günlük görüntülü mesajında, ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlattı.

Rus ordusunun, Ukrayna'da devam eden savaştaki inisiyatifi ele geçirmek için yeni bir girişimler hazırladığını iddia eden Zelenskiy, "Her gün ve her gece düşmanın potansiyelini azaltmak için hareket ediyoruz." dedi.

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımını hızlandırmaya çağıran Zelenskiy, "Bugün İngiltere'den güzel bir örnek oldu. Yeni bir savunma yardım paketi açıklandı. Tam da ihtiyaç duyulan şeyler. Tanklar, diğer zırhlı araçlar, toplar." ifadesini kullandı.

Ülkesinin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için mücadele verdiklerini vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:

Eminim ki Ukrayna bayrağı Donetsk Havaalanına, Donetsk'e ve Donbas'ımızın diğer şehir ile köylerine ve geçici olarak işgal edilmiş diğer bölgelere geri dönecek. Geçici anahtar bir kelimedir. Ukrayna kendine ait olanı geri alacak.

DNİPRO SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 40'A ÇIKTI

Zelenskiy konuşmasında, Rus ordusunun, iki gün önce Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir konuta füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 40'a kadar yükseldiğini söyledi.

Saldırıda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu kaydeden Zelenskiy, 22 kişiden haber alamadıklarını, enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.

KREMLİN, DNİPRO'YA GERÇEKLEŞTİRİLEN FÜZE SALDIRISIYLA İLGİLİ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Öte yandan, Dnipro'daki saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor." demişti. (AA)

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