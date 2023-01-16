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Rusya katliama doymuyor. Füzelerin ardından enkazı küçük çocuklar temizliyor

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Rus ordusunun Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısının ardından gelişmeleri aktararak çocukların enkazı temizlediği görüntüleri paylaştı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:54
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Rusya sivillerin oturduğu Dnipro'daki binayı vurdu Enkazı küçük çocuklar temizliyor

Rusya katliama doymuyor. Füzelerin ardından enkazı küçük çocuklar temizliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

GÜLSÜM KHALİLOVA DNİPRO’DAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

9 katlı binaya isabet eden füzenin ardından çocukların molozları temizlediğini belirten Khalilova, “Rus saldırısından sonra çocuklar Dnipro'daki molozları temizlemeye yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

Sivillerin enkaz altından kurtarıldığı videoları paylaşan Khalilova, “Rusya’nın Dniproya yaptığı saldırıdan sonra yıkımların altında kalan insanları kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Birçok insan hala akrabalarına yıkımların altında, hayatta olduklarına dair mesajlar atıyor” dedi.

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Doğrucu
16.01.2023 12:52
rusya ve putin, size beddua etmeyeceğim ama Yüce Rabbime havale edeceğim, sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın, reziller.  
 
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