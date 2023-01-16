Rusya katliama doymuyor. Füzelerin ardından enkazı küçük çocuklar temizliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

GÜLSÜM KHALİLOVA DNİPRO’DAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

9 katlı binaya isabet eden füzenin ardından çocukların molozları temizlediğini belirten Khalilova, “Rus saldırısından sonra çocuklar Dnipro'daki molozları temizlemeye yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

Sivillerin enkaz altından kurtarıldığı videoları paylaşan Khalilova, “Rusya’nın Dniproya yaptığı saldırıdan sonra yıkımların altında kalan insanları kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Birçok insan hala akrabalarına yıkımların altında, hayatta olduklarına dair mesajlar atıyor” dedi.