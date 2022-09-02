2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler

Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler

G7 ülkeleri Rus petrolüne fiyat sınırı getirme hamlesine karşı Kremlin'den karşı hamle geçikmedi. Rusya petrolüne sınır koyan ülkelere satış yapmama kararı aldı

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:34
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:59
Takip Et

Rusya'dan G7 ülkelerine karşı hamle. G7 ülkelerinin Rus petrolüne sınır getirme girişimen Kremlin'den karşı hamle geldi

Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
+
Aa
-

G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırı getirme planına Kremlin'den yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, fiyat sınırlaması uygulanmasına destek verecek ülkelere petrol satışı yapmayacaklarını söyledi.

G7 yetkililerinin tavan fiyat uygulaması konusunda anlaşmaya yakın olduğu bildirilmişti.

Peskov, "Fiyat sınırı uygulamasına destek veren ülkelere petrol satışı yapmayacağız. Piyasa kurallarına göre hareket eden ülkelere petrol göndereceğiz" dedi.

Peskov ayrıca, Rus petrolüne fiyat sınırı uygulanmasının küresel petrol piyasasında ciddi istikrarsızlığa yol açacağını da savundu.

Konuşmasında 31 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kuzey Akım 1 boru hattına da değinen Peskov, Kuzey Akım 1'in şu anda sadece 1 türbininin çalışır durumda olduğunu, bu durumun sistemin güvenilirliğini tehlikeye soktuğunu ifade etti.

Kuzey Akım 1 boru hattının yarın saban yüzde 20 kapasite ile yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak da "Bu, tamamen saçma bir fikir. Çok büyük olasılıkla petrol sektörünü ve petrol piyasasını istikrarsızlaştır" ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
1
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
2
﻿Yeni Şafak'a 'Sizi ziyaret edeceğim' diyen Sedat Peker'den tek tweetlik açıklama
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
3
﻿Cemal Enginyurt doğalgaz zammını eleştirdi ses Melih Gökçek’ten geldi. Melih Gökçek ağzını bozdu Cemal Enginyurt cevabı yapıştırdı. Twitter'da doğal gaz boru döşeme tartışması
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
4
﻿Turhan Çömez'den Devlet Bahçeli'ye müthiş cevap. Erdoğan'ın eski sırdaşı bildiklerini anlattı
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
5
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 şehit
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
6
﻿Ordu Mesudiye’de yangın
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
7
﻿Bahçeli de Sedat Peker'e isim vermeden cevap verdi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban Adliyeye sevk edildi
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿WhatsApp kullanıcılarını şaşırtan güncelleme: Kendi kendine mesaj atma özelliği
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Rusya’dan G7 ülkelerine petrol hamlesi. Sınır koyan ülkelere petrol yok diyecekler
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Afganistan'daki patlamada 18 kişi öldü, 23 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿Iğdır’da düğünü basıp hasımlarının üzerine ateş açtılar: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿İYİ Partili Örs, doğal gaz ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi: Ak Parti zam şampiyonu oldu
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Dereye düşen şahıs hayatını kaybetti
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Manavgat Belediyesi personel alacak
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Yozgat'ta bir kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hayatını kaybetti
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
﻿Kayseri Sarız SYDV personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.