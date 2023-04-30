Rusya'dan gelen gemi arıza yaptı: İstanbul Boğazı trafiğe kapandı

İstanbul Boğazı, bir gemide meydana gelen makina arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Rusya'dan gelen gemi arıza yaptı: İstanbul Boğazı trafiğe kapandı

İstanbul Boğazı, bir gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'da seyir halinde olan İlyas Konan gemisinde yaşanan makine arızası sebebiyle boğazda trafiğin durdurulduğunu açıkladı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saat 18.00 sularından itibaren gemi trafiğine çift yönlü kapatılan boğazda, arıza yapan geminin kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ne seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan İlyas Konan isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde, Kurtarma 7 ve 12 römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı’ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, arıza nedeniyle geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 21.20'de kuzey-güney yönlü olarak tekrar açılmasının planlandığı bildirildi.(AA)

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