Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı. 52 gün aradan sonra vurdular

Rusya, Ukrayna ile devam eden savaşta 52 gün aradan sonra başkent Kiev'i balistik füzeyle vurdu.

Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı. 52 gün aradan sonra vurdular

Ukrayna ile yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşta, Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i balistik füzeyle vurdu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, "52 günlük uzun bir aradan sonra düşman, Kiev'e füze saldırılarına yeniden başladı. Balistik füze Kiev'e ulaşamadı, hava savunma sistemi başkente yaklaşırken füzeyi düşürdü" ifadelerini kullandı. Popko başkentte can kaybı yaşanmadığını, büyük çaplı bir hasar meydana gelmediğini kaydetti.

"31 İHA'DAN 19'U DÜŞÜRÜLDÜ"

Haber Global'de yer alan habere göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgelerine gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda ateşlediği 31 İran yapımı "Shaded" insansız hava aracından 19'unun düşürüldüğü belirtildi. Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, Cuma akşamı ve gece boyunca güney bölgesinin füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığını aktardı. Kiper saldırılarda 3 kişinin yaralandığını ve liman altyapı tesislerinin hasar gördüğünü ifade etti.

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