Rusya’dan Microsoft açıklaması

Kaynak: AA
Rusya’dan Microsoft açıklaması

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, küresel iletişim kesintisi sebebiyle ülkedeki havalimanlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yerli yazılımların kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, dünya genelinde havalimanları da dahil olmak üzere birçok sektörü etkileyen iletişim kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Havalimanlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten bakanlık, "Microsoft ile ilgili yaşanan gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yerli yazılımların kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ülkenin önde gelen bankalarından Sberbank da küresel iletişim kesintisinin bankanın faaliyetlerini etkilemediğini açıkladı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sunan CrowdStrike'ın neden olduğu küresel iletişim kesintisi, ABD, Avrupa, Asya ve Avustralya'daki bazı hava yollarında uçuşların gerçekleştirilememesine ve Londra Borsası gibi bazı ülkelerdeki bankacılık işlemlerinde sorunlar yaşanmasına yol açtı.

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