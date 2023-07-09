Rusya'dan Pakistan'a tırlarla taşınan ilk ticari mallar ulaştı

Rusya'dan Pakistan'a tırlarla taşınan ilk ticari malların ulaştığı bildirildi.

Rusya'dan Pakistan'a tırlarla taşınan ilk ticari mallar ulaştı

Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ticaret malı taşıyan ilk tırların Rusya'dan Pakistan'a girdiği belirtildi.

Açıklamada, mayıs itibarıyla iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 50 artarak 760 milyon doların üzerine çıktığı ve ticari işbirliğini ilerletmede bir adımın daha atıldığı kaydedildi.

Söz konusu gelişme, Pakistan'ın Rusya'dan haziranda ilk defa ham petrol ithal etmesinin ardından gerçekleşti.

Pakistan'ın Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi, 11 Haziran'da Karaçi'ye ulaşmıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Ardıç çayı nasıl yapılır? Ardıç çayı faydaları neler? Keşfet
Ardıç çayı nasıl yapılır? Ardıç çayı faydaları neler?
Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar Magazin
Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar
Şiddetli fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı Güncel
Şiddetli fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı
Trabzonspor Flavio'yu kiralık gönderdi Spor
Trabzonspor Flavio'yu kiralık gönderdi
Görevde yükselme sınavı gerçekleşti Yaşam
Görevde yükselme sınavı gerçekleşti
Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor? Keşfet
Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı Yaşam
Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı