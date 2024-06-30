Rusya’dan Ukrayna’nın güneyine saldırı: 7 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından müttefiklerine seslenerek Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar ve gelişmiş hava savunma sistemleri temin etme çağrısını yineledi. Zelenskiy, "Şehirlerimiz ve toplumlarımız her gün bu tür Rus saldırılarının hedefi oluyor. Ancak bunun üstesinden gelmek için yollarımız var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek, Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli yeteneklerle karşılık vermek ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerini artırmak zorundayız" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, saldırıyı "Bugün düşmanın sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi" olarak nitelendirirken, Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da saldırının "şehir merkezinde, askeri hedeflerin olmadığı bir zamanda gerçekleştirildiğini" vurguladı. Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin ise saldırının 2 füze kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtirken, altyapı ve konutların zarar gördüğünü bildirdi.