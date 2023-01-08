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Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı 600 Ukrayna askeri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da gerçekleştirdikleri saldırıda 600 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyledi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 16:01
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Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı 600 Ukrayna askeri öldü

Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı 600 Ukrayna askeri öldü
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Ukrayna'yı işgale devam eden Rusya yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda bir askeri birliğe roketli saldırı gerçekleştiğini ve 600 Ukraynalı askerin öldüğünü duyurdu. Bakanlık, saldırının Ukrayna güçlerinin geçen hafta gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak gerçekleştiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus kışlasına yönelik ölümcül saldırıya karşılık intikam saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü." denildi. 

Kiev yönetiminden saldırıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan, Rusya, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla ilan ettiği 36 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna'ya saldırı düzenlemekle suçladı. 

RUSYA'NIN GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti.

Katolik ve Protestan Hristiyanlar Noel’i 25 Aralık’ta kutlarken, Ortodoks Hristiyanlar Noel’i 7 Ocak’ta kutluyor.

 

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