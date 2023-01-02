Rusya’ya Ukrayna’dan füze saldırısı: Çok sayıda ölü var

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gerçekleştirdiği füze saldırısında en az 63 Rus askerinin öldüğünü duyurdu.

RT'nin aktardığı haber göre, Rusya tarafından ilhak Dontesk'in Makeyevka kentindeki askeri tesise Ukrayna tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya'da yapılan açıklamada, pazartesi günü gerçekleştirilen saldırıda 63 Rus askerin öldüğü doğrulandı.

Ukrayna ise düzenledikleri saldırıda ölen Rus askeri sayısının 400 olduğunu iddia etti.