Kiev'e yılbaşında yapılan füze saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

31 Aralık günü Makiyivka'daki saldırıdan birkaç saat sonra Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları başladı.

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Kiev'de bulunan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova 31 Aralık Rus güçleri tarafında Kiev merkezine yapılan füze saldırısının kamera kayıtları yayınladı.

Görüntüler savaşın acı yüzünü bir kez daha gösterdi.

Zelenskiy: Dayanmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı son açıklamada;

'Dayanmalıyız ve bunun için her şeyi yapmalıyız. Teröristler diğer hedeflerine ulaşamadıkları gibi buna da ulaşamayacaklar. Şimdi gökyüzünü korumakla görevli herkesin çok daha dikkatli olması lazım.' ifadelerini kullanmıştı.



