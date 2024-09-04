Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı

Açılış törenine Vali Hulusi Şahin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Rus turistlerin tatil için Antalya'yı tercih etmeye devam ettiğini vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesine katkı sunduklarını belirtti.

Vetrik, on binlerce Rus vatandaşının Antalya'da yaşadığını ve 2023'te 3,5 milyon Rus turistin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Vetrik, konsolosluğun sadece diplomatik hizmetler vermekle kalmayıp, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynadığını vurguladı.

Açılışta geleneksel Rus ekmeği "Karavay" da katılımcılara ikram edildi.