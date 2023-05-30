Rusya’nın başkenti Moskova’ya İHA saldırıları düzenlendi

Rusya’nın başkenti Moskova ve etrafındaki yerleşim yerlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya İHA saldırıları düzenlendi

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre; Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İHA saldırıları sonucunda bazı binalarda hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.

Şehrin acil durum görevlilerinin olay yerinde olduğunu kaydeden Sobyanin, durum tespiti yapıldığı bilgisini paylaştı. Sobyanin, "Halihazırda kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Lütfen yalnızca resmi kaynaklara güvenin ve doğrulanmamış bilgileri yaymayın." ifadelerini kullandı.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerine ait olduğunu belirtti. Vorobyev açıklamasında, şunları kaydetti:

"Moskova’ya yaklaşırken birkaç İHA düşürüldü. Halktan sakin olmasını rica ediyorum. Tüm acil servis görevlileri çalışıyor. Bilgilendirme yapacağız."

Rus haber ajansları, Moskova içerisinde iki farklı caddede bulunan konutlara insansız hava araçlarının isabet ettiğini bildirdi. İHA’ların isabet etttiği binaların cephelerinde hasar oluştuğu bilgisine yer verilen haberlerde, yaralı ya da ölü olmadığı ifade edildi.

İHA’ların nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı.

Bazı sosyal medya kaynaklarında, şehre 25 İHA saldırısı düzenlendiği ve büyük çoğunluğunun hava savunma sistemleriyle vurulduğu öne sürülerek, İHA’ların bazılarının silahlı olduğu belirtildi.
Sosyal medyaya Moskova bölgesinde havada uçan ve vurulan bazı İHA görüntüleri yansıdı.

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