Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,6 azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,6 azalarak 64,4 milyar dolara düştü.

KAYNAK: AA
Rusya’nın dış ticaret fazlası yüzde 68,6 azaldı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler bilanço fazlası bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84,6 azalarak 25,5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 68,6 azalarak 64,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Rusya Merkezi Bankası'ndan yapılan açıklamada, dış ticaret fazlasındaki düşüşün ithalattaki artış ve Rusların turizm sezonunun başlamasıyla yurt dışına gerçekleştirdikleri seyahatler nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 artarak 282,3 milyar dolara ulaşmıştı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Konya’da feci kaza: Sürücü ve annesi öldü, kızı yaralandı Güncel
Konya’da feci kaza: Sürücü ve annesi öldü, kızı yaralandı
İnegöllü kardeşlerin ürettiği yat Toyota'nın dikkatini çekti Güncel
İnegöllü kardeşlerin ürettiği yat Toyota'nın dikkatini çekti
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası Güncel
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a Üstün Hizmet Madalyası
Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı Güncel
Moto kuryenin maaşı dudak uçuklattı
Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraf herkesi afallattı. Görenler asla tanıyamadı Magazin
Ünlü şarkıcının paylaştığı fotoğraf herkesi afallattı. Görenler asla tanıyamadı
Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu Spor
Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu
Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu Güncel
Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu