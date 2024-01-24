Rusya'nın füze saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya'nın füze saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi
Rusya'nın dün sabah Ukrayna'nın farklı şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısının 18'e, yaralı sayısının da 130'a yükseldiği açıklandı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 yıldır devam eden savaşta, dün sabah en sert füze saldırılarından bir tanesi gerçekleştirildi.

Daha önce 3 kentin hedef alındığı açıklanan saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, sayının bu sabah itibariyle 18'e yükseldiği bildirildi.

Rusya, Ukrayna'nın birden fazla şehrini hedef alırken, 139 evin hedef alındığı ve ölü sayısının her geçen saat artmasından endişe edildiği belirtildi.

Kharkiv'deki yetkililer, sekiz yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere sekiz kişinin öldürüldüğünü açıklarken, Pavlohrad'da bir kadının füze saldırıları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Başkent Kiev'e gerçekleştirilen füze saldırılarında ise 22 kişinin yaralandığı, birçok ev ve aracın hedef alındığı belirtildi.

Başkan Zelenskiy yaptığı video konuşmasında, "Modern Rusya'nın kendisi için bir tehdit olarak gördüğü şey sıradan yaşamdır. Bu devlet tipik bir teröristtir." dedi.

Rusya'nın saldırılarda X-22 tipi seyir füzeleri kullandığı açıklandı.

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