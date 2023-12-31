Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı

Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Rusya’nın bu sabah saatlerinde Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarında 30 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 1

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor.

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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 2

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya’nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 160 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 3

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Klimenko, İçişleri Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerince ülke genelinde 8'i enkaz altında olmak üzere toplam 58 sivilin kurtarıldığını bildirdi.

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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 4

110 FÜZE ATILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını açıklamıştı.

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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 5

HEDEF GÖZETMEDİ

Zelenskiy, Rusya'nın saldırında doğum hastanesi, eğitim binası, alışveriş merkezi, apartmanlar, evler, ticari depolar ve otoparkları hedef aldığına dikkat çekti.

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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 6

BİRÇOK ŞEHİR HEDEF ALINDI

Rusya saldırılarında Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Harkiv, Zaporijya ve diğer şehirleri hedef almıştı.

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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 7
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 8
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 9
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 10
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 11
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 12
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 13
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 14
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 15
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 16
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 17
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 18
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Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı 19
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