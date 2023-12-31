Rusya’nın saldırıları Ukrayna’yı yerle bir etti. 30 kişi öldü 160 kişi yaralandı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor.
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya’nın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 160 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Klimenko, İçişleri Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerince ülke genelinde 8'i enkaz altında olmak üzere toplam 58 sivilin kurtarıldığını bildirdi.
110 FÜZE ATILDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını açıklamıştı.
HEDEF GÖZETMEDİ
Zelenskiy, Rusya'nın saldırında doğum hastanesi, eğitim binası, alışveriş merkezi, apartmanlar, evler, ticari depolar ve otoparkları hedef aldığına dikkat çekti.
BİRÇOK ŞEHİR HEDEF ALINDI
Rusya saldırılarında Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Harkiv, Zaporijya ve diğer şehirleri hedef almıştı.