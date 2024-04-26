Rusya’nın yeni kritik Ukrayna hedefi

Rusya Ukrayna Savaşı, 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. Süren savaşta, Rusya’nın kritik bir hedefi var, Chasiv Yar tepesi. Rus ordusunun arasız saldırıları altında olan bu küçük kasabanın Rusya’nın kontrolüne geçmesi durumunda, Ukrayna’nın savaşta ağır bir yara alacağı öngörülüyor.

Ukrayna’nın birçok kasabası, savaş sırasında iki ordunun çarpıştığı savaş alanları haline geldi. Şimdileri ise Rus ordusu, yeni hedefi olarak Ukrayna'nın doğusunda bulunan bir tepe kasabası olan Chasiv Yar.

Söz konusu kasaba, yalnızca 8 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor fakat Rus askerlerinin burayı ele geçirmeleri durumunda, Donetsk bölgesinde hala Kiev'in kontrolü altında olan ana şehir kümelenmesini hedef almalarını sağlayacak bir tepenin hâkimiyetini ele geçirmiş olacaklar.

Kasabanın Rusya’nın hakimiyetine girmesi, aynı zamanda Rus ordusunu, doğu cephesinin büyük bölümünde Ukrayna güçleri için ana ikmal noktası olan Kostiantynivka'nın yaklaşık 16 kilometre yakınına getirmiş olacak.