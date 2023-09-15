Rusya'ya kayıtlı araçların ülkeye girişine yasak getirildi

Finlandiya yönetimi, Rusya’ya kayıtlı binek araçların gece yarısından itibaren ülkeye girişine yasak getirdi.

KAYNAK: İHA
Rusya'ya kayıtlı araçların ülkeye girişine yasak getirildi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, başkent Helsinki’de basın toplantısı düzenledi. Bakan Valtonen, gece yarısından itibaren Rusya’ya kayıtlı binek araçların (koltuk sayısı 10'dan az) ülkeye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Valtonen kararın amacının, Avrupa Birliği'nin (AB) ticari yaptırımlarının Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleriyle mümkün olduğunca aynı şekilde uygulanması olduğunu söyledi. Valtonen ayrıca Finlandiya yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Yasak gece yarısı yürürlüğe girecek. Halihazırda Finlandiya'da bulunan Rus plakalı araçların 6 ay içinde, 16 Mart 2024'e kadar ülkeyi terk etmesi gerekecek. Yalnızca Rusya'da kalıcı olarak ikamet eden AB vatandaşları ile aile üyelerinin, diplomatların ve insani nedenlerle gelenlerin Finlandiya'ya Rus plakalı araçla girmesine izin verilecek.

AB AÇIKLAMIŞTI

Litvanya, Letonya ve Estonya da AB Komisyonu'nun Rusya'ya yönelik yaptırım tavsiyesi doğrultusunda bu hafta başında Rusya’ya kayıtlı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı.

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