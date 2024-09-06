Rusya'ya örtülü yaptırım var! Rus Büyükelçi'den Türkiye'ye suçlama

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yaptığı açıklamada Türk bankalarının Ruslarla iş yapanları engellediğini iddia etti. Rus haber ajansı TASS’a konuşan Yerhov, Rusya’ya sevkiyat yapan firmaların Türk bankaları tarafından daha fazla zorlandığını belirterek, bazılarının transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söyledi.

Yerhov, “Bu müşteriler aktif bir şekilde tespit ediliyor ve transferleri engelleniyor ya da hesapları tümden kapatılıyor” şeklinde konuştu.

ÖDEMELERDE CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞIYOR

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı mali yaptırımlarla yüzleşen Rusya, uluslararası ödemelerde ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Kremlin, daha önce söz konusu yaptırımların Türk bankalarıyla yapılan işlemleri etkilediğini ve iki ülke arasındaki finansal transferlerde aksamalara yol açtığını bildirmişti. Rusya; geçen Şubat ayında, Türk bankalarının Rus müşterilere uyguladığı kuralları sıkılaştırdığını ve Türkiye ile ortak ve kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Ayrıca Rusya’nın yaşadığı ödeme sorunları, Türkiye, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ana ticari ortaklarıyla işlemlerini önemli ölçüde yavaşlattığı belirtiliyor.

Türkiye, Rusya’ya uygulanan yaptırımları bugüne kadar benimsemedi. Ancak Rusya ile çalışan Türk bankalara ikincil yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunulmuştu. ABD ise Nisan 2023’te aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120’den fazla şirket ve kişiye Rusya’ya yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

“RUSYA’NIN EN BÜYÜK TİCARET CİROSU ARTIK ÇİN, HİNDİSTAN VE TÜRKİYE İLE”

Rusya’nın ticaret ortaklarındaki değişime, Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir İvin de dikkat çekti. İvin, Doğu Ekonomik Forumu’nda (EEF- 2024) yaptığı konuşmada, Rusya’nın en büyük ticaret cirosunun artık Çin, Hindistan ve Türkiye ile olduğunu söyledi. “Hollanda, Almanya, Yunanistan ve Belçika gibi birçok AB ülkesi en önemli ticaret ortakları listesinden çıktı” diyen Ivin, yaptırımların ardından AB ülkelerinin Rusya’nın ticaret listesinden kademeli olarak çıktığını vurguladı.