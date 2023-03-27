Rüyada acıkmak ne anlama geliyor? Rüyada acıkmak ne demek?

Rüyada acıkmak, bir hastalıktan kurtulamaya işarettir. Rüya yorumcularına göre rüyada aç olduğunu gören kişi günahkardır.

Açlık rüyası hayır, günah, amaca tabir oluyor.

Rüyada açlık çekmek maddi konuşarda kazanç sağlanacağına delalettir.

Rüyada çocuğu, dilenciyi veya bir hayvan doyurmak hayırlı bir iş yapmaya ve manevi kazanca yorulur.

Rüyada karnının aç olduğunu ve yiyecek bir şey bulamadığını gören kimse, hırs ve uzun emelden istifade edemez ve ömrünce hayıra eremez.

Yine rüyada açlık, zühd ve takva ehli için oruca delâlet eder.

Rüyada aç olduğunu görüp karnını iyi bir yemekle doyuran kimse, tevbede sebat eder.