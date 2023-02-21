﻿Rüyada akrep görmek neye işaret? Rüyada akrep görmenin anlamı nedir?

Rüyada akrep görmek kişinin kötü biriyle karşılaşacağını veya onunla bir işe girileceğine işaret ediyor.

Eğer rüyada kişi bir akrep öldürüyorsa bir beladan kurtulacağına yorumlanır.

Akrep inançsız, zararlı , külfeti çok fakat zayıf bir düşmandır.

Rüya sahibi evinde akrep görüyorsa hilekar biri tarafından aldatılmaya işarettir.

Rüyada kişiyi akrep sokuyorsa bir ölüm haberi veya tehlikeye delalet eder.

RÜYADA AKREP ÖLDÜRMEK

Akrep öldürmek bir düşmanın kötü haberini almaya; yatakta akrep olmasI aile içinde birinin gurbete çıkmasına yorumlanır.

Rüayda akrep sokması düşmandan zarar görüleceğine; elbisesinde akrep görmek çoluk çocuğundan zarar göreceğine işarettir.

RÜYADA AKREP GÖRMEK VE AKREP SOKTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada akrep görmek kötü düşmanla tâbir olunur.

Rüyada akrep soktuğunu görmek, ele geçecek ve devamı olmayacak mala delâlet eder.

Karnında akreplerin olduğunu görmek de düşmanlar ile tâbir olunur.