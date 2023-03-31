Rüyada armut görmek ne anlama geliyor?

Rüyada armut görmek neşeye ve mutluluğa yorulur.
Rüyada armut almak bir yolculuğun erteleneceğine işarettir.
Rüyada mevsim zamanı dışında armut yediğini görmek hastalığa ve haram mala delalettir.
Rüyada görülem ham armut üzüntüye işarettir.Eğer rüyayı gören kişi hasta ise ölüme yorulur.
Rüyada armut satmak zorluklarla karşılanacağına delalet eder.
ARMUT: Bir kimsenin rüyada armut görmesi, kavuşacağı bir nimet ve mal demektir.
Rüyada birçok armutları avuçladığını görmek, toplu bir mala varis olmaya delâlet eder.
Rüyada hamile bir kadının armut görmesi, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir.
Bekâr kızın görmesi de evleneceğine delâlet eder.