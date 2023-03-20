Rüyada ayna görmek ne demek? Rüyada ayna görmek neye işaret?

Rüyada aynanın görülmesi, hayâl ve gurur ile tâbir olunur. Aynanın kadına delâlet ettiği de söylenir.

Rüyada, kendisini aynada bir kadın şeklinde görmek, kız çocuğu ile yorumlanır. Bekâr birinin bu rüyayı görmesi, evleneceğine işarettir.

Rüyada cilâlı ve berrak bir aynaya baktığını gören kişi, hüzün, keder, gam ve gussadan ve sıkıntıdan halâs olur.

Rüyada altından yapılma bir ayna görmek; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile tâbir edilir.

Sakalı olmayan bir kişi, rüyada aynada sakalının siyahlaşmış olduğunu görse, bu rüya onun dünyaca insanların nezdinde makbul ve kadrinin yüceliğine delâlet eder.

Rüyada aynaya bakmak, yeni bir çevre ve yeni dostlar edinmeye işarettir.

Bir aynaya bakarak çok güzel olduğunu düşünen birinin önünde, mutluluk , ama aynaya bakarken solgun ve bitkin olduğunu görmek önünde sıkıntılarla dolu bir döneme girildiğine işarettir.