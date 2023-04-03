Rüyada Azrail'i görmek ne anlama geliyor? Rüyada Azrail görmek ne demek?

Rüyada Azrail görmek ölümün yakın olacağına işarettir.

Rüyada Azrail'i güler yüzlü görmek şehitliğe yorulur.

Rüyada Azrail'i öfkeli görmek tevbe etmeksizin ölmeye delâlet eder.

Hasta bir adamın rüyada Azrail (a.s.) ile görüşmesi ve onu yendiğini görmesi, hastalıktan şifa bulacağına ve eski haline avdet edeceğine işarettir.

Rüyada Azrail’in elini öptüğünü görmek, gelecek bir mirasa tabir olunur.

Rüyada Azrail'e selâm verdiğini görmek, dünyanın sıkıntı ve belâsından emin olmaya yorumlanır.

Azrail’i can alırken görmek, uzun bir hayat yaşayacağına tabirdir.