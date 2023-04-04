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Rüyada bahçe görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçe görmek ne demek?

Rüyada bahçe görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:50
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Rüyada bahçe görmek ne anlama geliyor

Rüyada bahçe görmek ne anlama geliyor? Rüyada bahçe görmek ne demek?
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Rüyada bahçe görmek sağlığa ve mutluluğa işarettir. Rüyada bahçe görmek başarılı bir döneme delalettir.

Rüyada bahçe görmek kişinin emellerinin yerine geleceğine yorulur.

Rüyada bahçeye ağaç dikmek rahat ve huzura tabir olunur.

Rüyada bahçe sulamak, geçim sıkıntısının ortadan kalkacağına işarettir.

Rüyada güzel bir bahçeye girdiğini görmek, kalbinin İslâm sevgisi ile dolu olduğuna delalet eder.

Rüyada güzel bir bahçeden çıktığını görmek, kötü ve fena yola işarettir.

Bahçe çiçeklerinden alıp yediğini örmek, ilme ve dine hizmet ile tâbir olunur.

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