Rüyada kişinin baklava görülmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada baklava görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada baklava ne demek? Rüyada baklava görmenin anlamı nedir?

RÜYADA BAKLAVA NE DEMEK?

Modern rüya tabirciliğinde baklava ve benzeri tatlılar aile hayatında huzur, neşe, güzel haberler ve mutluluk alametidir. Bütün tatlılar mutluluk hormonu salgılayıcılar olarak güzel gelişmelerin, hediyelerin ve jestlerin habercisidir. Baklava rüyası da bu tabire dahil olmak üzere.

Birçok modern tabirciye göre nefis görülen tatlılar bizi aşırı derecede cezbeden tekliflerin işaretidir. Bu yüzden bir masada yemek için sabredemeyeceğiniz kadar nefis duran bir baklavayı rüyanızda gördüyseniz bilmelisiniz ki bir şeye doğru hamle yapmak için sabırsızlanıyorsunuz.

Baklava bazıları için harika bir iş teklifi, bir erkek için cazibesine dayanamayacağı kadar güzel bir kadın, ya da başka biri için almak için can attığı bir araba dahi olabilir. Herkes için baklavanın tabiri farklıdır. Sizi cezbeden bir baklava gerçek yaşamınızda da sizi cezbedecek her şeyin sembolü olabilir.

Rüyalar tabiri ve semboller dilinde baklava ve benzeri tatlıları yediğimiz rüyalar daima özel rüyalardır ve daima bize pozitif enerji getirirler. Çünkü, baklava bize mutluluk hormonu verir ve ihtiyacımız olmasa da zevk için tükettiğimiz bir tatlıdır.

Baklava güzel vakit geçirmek, ihtiyaç duyulandan fazlasına sahip olmak ve haneye bolluk bereket girmesiyle ilişkilidir ve pozitif rüyalardandır.

Rüyalarda baklava sembolik olarak iyi şans, güzel şeyler, gönül rahatlığı ve güzel vakit geçirmek olarak yorumlanır. Fakat bu yorum yalnızca baklavanın ve tadının güzel olduğu durumlarda bu şekilde yapılır.

Eğer baklavanın görüntüsü ya da tadı kötü ise bu umduğunu bulamamak ya da kötü sonuçlar almaya delalet eder.