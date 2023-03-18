Rüyada balon görmek ne anlama geliyor?

Rüyada balon görmek genel olarak olumludur.

Rüyada balon görmek, boş ümide ve boş hayale delâlet eder.

Rüyada bir balonu şişirdiğini ve fakat şişmediğini görmek, ümid ve arzularına kavuşamayacağının işaretidir.

Rüyada balona bindiğini ve onunla yükseldiğini görmek ise, şeref ve itibarın artacağına da delâletettir.

Rüyada bir balon uçurduğunu görmek ve ona tutunmak, yaptığı işten kazanç ve hayır elde edeceğine yorumlanır.

Rüyada balonun elinde patladığını görmek; iftira ile karşı karşıya kalacağına tabir edilir.

Rüyada balon görmek her konuda yanlış kararlar alacağınıza ve her işinizin aksi olacağına yorumlanır.