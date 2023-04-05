5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?

Rüyada başörtü görmenin iyi ve kötü anlamları bulunuyor.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:52
Takip Et

Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor

Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
+
Aa
-

Rüyada başörtü görmek kadınların hanımefendi olacağına işarettir.

Rüyada başörtü taktığını gören kızın kısa sürede evleneceğine yorumlanır.

Rüyada başörtüsünün genişlediğini görmek, kocanın halinin genişliğine delalet eder.

Rüyada başına tas giydiğini görmek, nefsin kötü ve çirkin arzularından muhafaza edileceğine alâmettir.

Bir kadının rüyada başörtüsünün başından gittiğini görmesi, kendisi hakkında hayra alâmet değildir..

Rüyada yeşil eşarp mutlu bir aşk evliliğine, kırmızı beyaz ve siyah başörtüleri de aniden evliliğe yorulur.

Mor eşarp tanınmış önemli bir evliliğe işarettir.

Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar ise evliliğin mutluluk getirmeyeceğini bildirir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
5
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
7
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Karadeniz’de karaya oturan gemi için çalışmalar sürüyor
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
﻿Beşiktaş'ta flaş Redmond gelişmesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.