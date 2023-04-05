﻿Rüyada başörtü görmek ne anlama geliyor?

Rüyada başörtü görmek kadınların hanımefendi olacağına işarettir.

Rüyada başörtü taktığını gören kızın kısa sürede evleneceğine yorumlanır.

Rüyada başörtüsünün genişlediğini görmek, kocanın halinin genişliğine delalet eder.

Rüyada başına tas giydiğini görmek, nefsin kötü ve çirkin arzularından muhafaza edileceğine alâmettir.

Bir kadının rüyada başörtüsünün başından gittiğini görmesi, kendisi hakkında hayra alâmet değildir..

Rüyada yeşil eşarp mutlu bir aşk evliliğine, kırmızı beyaz ve siyah başörtüleri de aniden evliliğe yorulur.

Mor eşarp tanınmış önemli bir evliliğe işarettir.

Ancak gri, bej ve rengi güzel olmayanlar ise evliliğin mutluluk getirmeyeceğini bildirir.