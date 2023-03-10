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Rüyada bayrak görmek ne demek? Rüyada bayrak görmek neye işaret?

Rüyada bayrak görmenin birçok farklı anlamları bulunuyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:32
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Rüyada bayrak görmek ne demek

Rüyada bayrak görmek ne demek? Rüyada bayrak görmek neye işaret?
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Rüyada bayrak görmek savaş olan bir ülkede yaşanıyorsa savaşın kazanılacağına işarettir, savaş olmayan bir ülkede yaşıyorsa ise rüyada bayrak görmek zengiliğe işarettir.

Rüyada bayrak görmek şanslı bir dönemden geçileceğine delalettir.

Rüyada bayrak görmek şan ve şöhrete yorumlanır.

Rüyada durgun ve sarkan bir bayrak görmek ise sıkıntılı günlerin yaşanacağına tabir edilir.

Ev üzerinde bayrağın dalgalandığını görmek, o evden birinin öleceğine delâlet eder.

Rüyada kendi hesabına bayrak aldığını görmek, bulunduğu mevkiden azledileceğine alâmettir.

Bekâr bir adamın kırmızı bayrak görmesi, kötü huylu bir kadınla evleneceğine delâlet eder.

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