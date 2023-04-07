﻿Rüyada beşik görmek ne demek? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir?

Rüyada beşiğin içinde bebek görmek zenginliğe ve şansa yorumlanır.
Rüyada beşik sallamak hastalığın habercisidir.
Eğer rüyada beşik aldığını görüyorsa kişi, bu hayır ve berekete delalet eder.
Bekâr bir adamın rüyada beşik aldığın evleneceğine işarettir.
Rüyada beşik görmek bazen de üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamaya delâlettir.
Rüyada beşiği kırdığını, sattığını görmek iyi değildir. Beşiğin kendi kendine kırıldığını görmek, eğer çocuğu varsa, çocuğun ölümüne yorumlanır.
Rüyada bir çocuğu beşiğe yatırıp salladığını görmek, evlât ve zevcesine güzel muamele etmeye işarettir.