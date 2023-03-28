Rüyada bir adam görmek neye işaret? Rüyada bir adam görmenin tabiri nedir?

Rüyada tanımadığın bir adamı görmek iyi şeylerin olacağına işarettir.

Rüyada daha önce tanımadığı bir adam ile konuşmak, yeni ve iyi bir arkadaşlıklara tabir olur.

Rüyada bir adamla kavga etmek, ev içinde sıkıntıların olacağına delalettir.

Rüyada bir adam öldürmek, eski bir düşmanlığın tekrar ortaya çıkmasına yorumlanır.

RÜYADA BİR ADAM GÖRMEK, PARA VERMEK

Rüyada bir adama yiyecek vermek, kişinin sağlık sorunlarına yaşayacağına yorulur.

Rüyada bir adama para vermek, dedikoduya işarettir.

Ancak para almak kişinin kazanca ulaşacağına delalet eder.

Rüyada herhangi bir adamı görmek, yeni bir arkadaş edinmeye işarettir.