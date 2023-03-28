28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rüyada bir adam görmek neye işaret? Rüyada bir adam görmenin tabiri nedir?

Rüyada bir adam görmenin farklı anlamları vardır. İşte detaylar...

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:17
Takip Et

Rüyada bir adam görmek ne anlama geliyor

Rüyada bir adam görmek neye işaret? Rüyada bir adam görmenin tabiri nedir?
+
Aa
-

Rüyada tanımadığın bir adamı görmek iyi şeylerin olacağına işarettir.

Rüyada daha önce tanımadığı bir adam ile konuşmak, yeni ve iyi bir arkadaşlıklara tabir olur.

Rüyada bir adamla kavga etmek, ev içinde sıkıntıların olacağına delalettir.

Rüyada bir adam öldürmek, eski bir düşmanlığın tekrar ortaya çıkmasına yorumlanır.

RÜYADA BİR ADAM GÖRMEK, PARA VERMEK

Rüyada bir adama yiyecek vermek, kişinin sağlık sorunlarına yaşayacağına yorulur.

Rüyada bir adama para vermek, dedikoduya işarettir.

Ancak para almak kişinin kazanca ulaşacağına delalet eder.

Rüyada herhangi bir adamı görmek, yeni bir arkadaş edinmeye işarettir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
4
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
6
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
7
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı
﻿Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı
﻿Tuşlu telefonlara talep arttı. Unutulmaya yüz tutmuşlardı
﻿Çitsarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Türk Telekom Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Hedef galibiyet
﻿Türk Telekom Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Hedef galibiyet
﻿Türk Telekom Buducnost VOLI'yi konuk edecek. Hedef galibiyet
﻿Çitsarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor
﻿Çitsarmaşığı bitkisi kabızlığa iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.