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Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?

Rüyada birini ya da bir şeyi boğazladığını görmenin iyi ve kötü tabirleri vardır.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:08
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Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek

Rüyada birini boğazladığını görmek ne demek?
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Rüyada birini boğazlamak giriştiğini bir işin hayırlı olacağına işarettir.

Rüyada, birisini bir başka kişinin kestiğini görse kesilenin kesenden hayra nail olacağına delalettir.

Rüyada bir şeyi boğazlamak, ana babaya âsi olmak ve zulümdür.

Üzüntülü ve kederli birinin rüyada boğazlandığını görmesi, gam ve gussadan halâs olacağının alâmetidir.

Rüyada güvercin ve koyun gibi bir hayvanı boğazladığını görmek, evlenmek ile de tâbir olunur.

Rüyada baba veya annesini boğazladığını görmek, ebeveyne âsi olmakla yorumlanır.

Rüyada bir çocuğu boğazlanmış olarak görmek, o çocuğun kemâl çağına erişeceğine delâlet eder.

Rüyada en yakınlarının kendi etinden yediklerini görmek, onların rüya sahibinden hayır ve menfaate kavuşacaklarına tabir edilir

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