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Rüyada boynuz görmenin anlamı nedir? Rüyada boynuz görmek neye işaret?

Rüyada boynuz görmenin olumlu ve olumsuz tabirleri vardır.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 12:21
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Rüyada boynuz görmenin anlamı nedir

Rüyada boynuz görmenin anlamı nedir? Rüyada boynuz görmek neye işaret?
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Rüyada boynuz görmek, kuvvet ve menfaate işarettir.

Rüyada boynuz olduğunu görmek, düşman üzerine galip gelmeye ve onu kahretmeye delâlet eder.

Rüyada boynuz görmek senelere, silaha, şöhret, mal ve evlâda yorulur.

Rüyada boynuz görmek arkadaşınızla problemleriniz olacağına ve yollarınızın ayrılacağına tabir edilir.

Rüyada boynuz görmek para kaybedeceğiniz anlamına gelir.

Kendinizi boynuzlu görmek maddi ve manevi olarak çok iyi durumda olmanız sizi tanıyanların kıskançlığa neden olacağına işarettir.

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