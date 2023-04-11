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Rüyada buğday görmek ne demek? Rüyada buğday görmenin anlamı nedir?

Rüyada buğday görmenin hem iyi hem de kötü anlamları vardır.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 16:58
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Rüyada buğday görmek ne demek

Rüyada buğday görmek ne demek? Rüyada buğday görmenin anlamı nedir?
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Rüyada buğday görmek zorluklara işarettir.

Rüyada buğday satın almak, nimete ve servete delalettir.

Rüyada buğday ektiğini görmek güzel işlere yorumlanır.

Rüyada buğday ekip kan bittiğini görmek, faiz yemeye tabir edilir.

Rüyada yeşil başaklar görmek, ucuzluk ve bolluk ile anlamdırılır.

Rüyada yatak üzerinde buğday görmek, hanımın hamileliğine işarettir.

Yine rüyada kuru veya pişmiş buğday yediğini görmek, hiç de hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmaya yorumlanır.

Rüyada buğday görmek, buğday almak geçim sıkıntısına yorulur.

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