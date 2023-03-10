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Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?

Rüyada çamur görmenin hem olumlu hem de olumsuz tabirleri var.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:33
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Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor

Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?
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Rüyada çamur görmek, hastalığa işarettir.

Rüyada yağmur suyundan veya su yolundan hâsıl olan çamuru görmek, gam ve gussa ile tâbir olunur.

Rüyada bir gölde veya nehirde çamura battığını görmek, hükümet tarafından erişecek bir kedere yorumlanır.

RÜYADA ÇAMUR GÖRMEK

Çamur hep kötüye yorumlanan rüyalardan biridir.

Rüyada çamura batmak, dünyevî işleri çok düşünmeye tabir edilir.

Rüyada çamur görmek, ecelin yaklaştığına işarettir.

Rüyada çamura girdiğini ve üstüne çamur sürdüğünü görmek, hastalık ve perişanlık ile tâbir olunur.

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